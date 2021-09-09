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الشرطة الإيطالية تحذر من هجمات مسلحة لمناهضي التطعيم ضد كورونا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، أن مناهضي حملات التطعيم دعوا لهجمات مسلحة أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة يخططون لتنظيمها في العطلة الأسبوعية، وقالت إنها تحقق مع 8 أشخاص في التحريض على ارتكاب جرائم.

وأفاد بيان للشرطة بأن عمليات بحث في 6 أقاليم إيطالية منها ميلانو، وروما، والبندقية، سمحت بالتوصل إلى الـ8 الخاضعين للتحقيق، وهم أعضاء مجموعة تطلق على نفسها اسم "المحاربون" على تطبيق "تلغرام" للتراسل.

ويشتبه المحققون في أنهم يحضرون لهجمات أثناء احتجاجات مقررة في روما يومي السبت والأحد على البطاقات الخضراء الحكومية التي تسمح لحاملها بدخول الأماكن العامة خلال الجائحة.

وأضاف البيان، أن المحققين يشتبهون في أن المجموعة تستخدم تلغرام في تنظيم أنشطتها وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات في مدن أخرى.

ولم يوضح البيان أهداف هذه الهجمات  المحتملة ولم يرد تعليق فوري من أنصار الحملات المناهضة للتطعيم.

والبطاقة الخضراء هي وثيقة إلكترونية أو ورقية تظهر تطعيم حاملها من عدمه، وإذا كانت نتيجة فحصه للفيروس سلبية، أو إذا أصيب بالمرض أخيراً.

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