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طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة اللذيذة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
في دقائق بسيطة يمكنك تحضير أشهى وألذ كيكة بالشيكولاته لأفراد أسرتك بطريقة سهلة للغاية وبسيطة وغير مكلة، اتبعي المقادير وطريقة التحضير لتحصلين على افضل النتائج:

مقادير كيكة الشيكولاتة اللذيذة
- طحين : 2 كوب (منخل)
- بودرة الكاكاو : ربع كوب
- القرفة : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ثلثان الكوب
- البيض : 3 حبات
- الفانيليا : ملعقة كبيرة
- حليب : كوب (سائل)
- سكر : كوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة اللذيذة
اخفقي البيض مع الفانيلا لمدة 7 دقائق حتى يصبح هشاً وفاتح اللون.
أضيفي السكر والزيت واخفقي.
اخلطي الطحين مع الكاكاو والقرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا.
أضيفي مزيج الطحين إلى خليط البيض والزيت والسكر بالتناوب مع الحليب مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات.
سخني الفرن على حرارة 180 درجة.
ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.
صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه للفرن لمدة 40 – 45 دقيقة حتى ينضج.
أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم انقليه لطبق التقديم,
قدميه دافئاً أو بارداً مع الفواكة ورشة سكر بودرة حسب الرغبة.

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