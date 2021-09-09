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كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:00 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
الفجر الرياضي
كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي، كواليس المفاوضات الأخيرة التي تمت بين اتحاد الكرة ووالده حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق.

أضاف كريم شحاتة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج وان تو مع سيف زاهر، المُذاع عبر إذاعة أون تايم سبورت أف إم: "تحدث معنا مسئول كبير في الدولة ومسئول أخر من اتحاد الكرة، بشأن تولي حسن شحاتة قيادة منتخب مصر، وهناك مسئول في الدولة تحدث مع حسن شحاتة ليطمئن على صحته وجاهزيته لقيادة منتخب مصر".

تابع: "حسن شحاتة أبدى ترحيبه بالتواجد في منتخب مصر وأنه تحت أمر الدولة في أي وقت، وبدأ بالفعل تشكيل أجهزة فنية تكون متواجدة معه".

وواصل: "عندما تحدث معي مسئول من اتحاد الكرة أخبرني أن هناك مفاوضات بينهم وبين البرتغالي كارلوس كيروش، وطلب مني عدم الإعلان عن المفاوضات في الإعلام مع حسن شحاتة حفاظًا على السرية، وظلت الاتصالات بيننا حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الماضي".

استكمل: "صباح الأربعاء تلقيت اتصالاً هاتفيًا من مسئول في اتحاد الكرة، أخبرني بأنهم نجحوا في الاتفاق مع كارلوس كيروش، وتقدموا باعتذار لحسن شحاتة وأكدوا على تقدير الشعب المصري له ولإنجازاته".

أوضح: "عندما أبلغت حسن شحاتة بالأمر، قال قدر الله وما شاء فعل، لعله خيرًا ولا أحد يعلم النصيب والأهم مصلحة منتخب مصر وتم غلق الملف، جميعنا سنكون وراء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وهو يضم عناصر مصرية مميزة مثل ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر كيروش حسن شحاتة

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