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برشلونة يعلن عن زي جديد لدوري أبطال أوروبا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:00 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
قدم برشلونة اليوم الخميس زيا جديدا مخصصا لبطولة دوري أبطال أوروبا من تصميم مواهب شابة من مدينة برشلونة، وفقا لما أعلنه النادي الكتالوني في بيان.

وأوضح النادي أن الزي "يعد ثمرة إبداع فني لمواهب شابة من برشلونة ويعيد تصوير بشكل إبداعي الخطوط التقليدية للفريق".

ويستحضر الجزء الخلفي من القميص، الذي طرح للبيع اعتبارا من اليوم، خمسة أحياء شهيرة في برشلونة.

ومن المقرر أن يرتدي الفريق هذا الزي للمرة الأولى الثلاثاء المقبل في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وسيرتدي فريق كرة القدم للسيدات في برشلونة الزي ذاته في دوري الأبطال.

ويستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الخامسة بجانب البارسا وبايرن فريقي بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

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برشلونة

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