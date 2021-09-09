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ربيع: انتظام حركة الملاحة بالقناة بعد التعامل باحترافية مع السفينة الجائحة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:59 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هشام إسماعيل
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، بعد نجاح هيئة القناة في التعامل مع إحدى السفن الجانحة باحترافية، بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة.

وطالب رئيس هيئة قناة السويس، كل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدًا امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة، لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة، بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه في هذا الصدد قامت الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة، وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر ٥٤ ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها ٤٣ ألف طن، مؤكدًا أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة.

وأكد عدم تأثر حركة الملاحة؛ حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

وأشار إلى أن التقارير الملاحية سجلت اليوم الخميس، عبور ٦١ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣،٢ مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٣٧ سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ٢ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٤ سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١،٢مليون طن.

الكلمات المفتاحية

قناة السويس بوابة الفجر الفجر السفينة الجانحة

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