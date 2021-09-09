التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات ، وسط تراجع مستويات التداول بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي ، وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً أسبوعياً بنحو 0.22% بإقفاله عند مستوى 7442.44 نقطة بخسائر بلغت 16.37 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7458.81 نقطة.





في المقابل، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.07% عند مستوى 5832.82 نقطة رابحاً 4.19 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 5828.63 نقطة.





وصعد أيضاً مؤشر السوق الرئيسي بوتيرة هي الأكبر بواقع 0.48% عند مستوى 5559.03 نقطة، مقابل 5532.41 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 26.62 نقطة.



