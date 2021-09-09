Advertisements

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:00 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات ،  وسط تراجع مستويات التداول بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي ، وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً أسبوعياً بنحو 0.22% بإقفاله عند مستوى 7442.44 نقطة بخسائر بلغت 16.37 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7458.81 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.07% عند مستوى 5832.82 نقطة رابحاً 4.19 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 5828.63 نقطة.

وصعد أيضاً مؤشر السوق الرئيسي بوتيرة هي الأكبر بواقع 0.48% عند مستوى 5559.03 نقطة، مقابل 5532.41 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 26.62 نقطة.

وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام متراجعة بنحو 0.05% عند مستوى 6809.66 نقطة خاسراً 3.45 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6813.11 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ نصف ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 20 ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة مدوية في ريال مدريد بسبب الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسالة غير متوقعة من موسيماني إلى مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

03:31 م

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

01:51 م

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements