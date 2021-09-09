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شاهد.. تصوير جوي للجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:01 م
الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لتصوير جوي للراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية.

وفي تصريحات سابقة كشف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن جدوى التطوير لميناء الإسكندرية من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لمينائي الإسكندرية والدخلية، حيث كانت تصل إجمالي البضائع إلى 66 مليون طن ونستهدف الوصول إلى 100 مليون طن.

وأضاف "شاهين" أن التطوير يستهدف زيادة طاقة التداول بزيادة عدد الأرصفة من 14 كيلو إلى 16 كيلو والقضاء على ظاهرة انتظار السفن.

وتابع: "طالما أن الأرصفة ستكون كافية سيتم القضاء على ظاهرة انتظار السفن والتي كانت تعمل نزيف مئات الملايين نتيجة التأخر في الدخول إلى الموانئ ونستطيع استهداف السفن العملاقة".

وأشار "شاهين"، إلى أن الربط بين ميناءي السخنة والإسكندرية ثم العلمين في غاية الأهمية لأن هناك أنواع من البضائع تحتاج إلى النزول في الظهير الجنوبي في أسرع ما يمكن لتقليل الفترات الزمنية.

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