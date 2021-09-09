7 معلومات عن واقعة انهيار عقار شبرا الخيمة.. تعرف عليها

شهدت محافظة القليوبية خلال الساعات الأخيرة، حادثا مؤسفا نتج عنه انهيار عقار بشبرا الخيمة، مما تسبب في ذعر الأهالي وأصحاب العقارات المجاورة للعقار المنهار.



يذكر أن منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة،.شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مساء الأربعاء، حيث انهار العقار بالكامل وبشكل مفاجئ وكان يوجد سكان داخله لحظة الانهيار.



- العقار المنهار قديم ومعروف بالمنطقة اسم عمارة اللوكس، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.





- العقار قديم ومتهالك، ويبدو أنه تمت فيه بعض الترميمات مؤخرا، مما أثر على أساساته، وكان يسكنه عدد من المواطنين وبه مكتب محامأة.



- العقار قديم وحدث به تصدعات في بداية الأمر وهرع سكانه إلى الخارج إلا أن المحامى وزملاءه كان في المكتب في الطابق الأخير فلم يسعفهم القدر في الخروج من العقار قبل انهياره.



- أسفر الحادث عن وفاة 3 محامين حيث أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية، الإنتهاء من إجراءات دفن جثامين المحامين الثلاثة، ضحايا عقار شبرا المنهار.





- والمحامين هم الأول "علاء الدين دبش" والثاني هو "مصطفى محمد" تم إخراجه حيا ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، والثالثة صباح غنيم"، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي علاء الدين دبش في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة.





- نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية وجه بتحمّل النقابة العامة لكافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم لحين صرف المعاشات المخصصة لذويهم.



- في الساعات الأخيرة ارتفع عدد ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار، وذلك بعد استخراج جثة أحمد جمال ابراهيم، 25 عامًا، من أسفل الأنقاض، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ناصر العام.





