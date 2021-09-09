Advertisements

7 معلومات عن واقعة انهيار عقار شبرا الخيمة.. تعرف عليها

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد العطار
شهدت محافظة القليوبية خلال الساعات الأخيرة، حادثا مؤسفا نتج عنه انهيار عقار بشبرا الخيمة، مما تسبب في ذعر الأهالي وأصحاب العقارات المجاورة للعقار المنهار.

يذكر أن منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة،.شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مساء الأربعاء، حيث انهار العقار بالكامل وبشكل مفاجئ وكان يوجد سكان داخله لحظة الانهيار.

- العقار المنهار قديم ومعروف بالمنطقة اسم عمارة اللوكس، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.


- العقار قديم ومتهالك، ويبدو أنه تمت فيه بعض الترميمات مؤخرا، مما أثر على أساساته، وكان يسكنه عدد من المواطنين وبه مكتب محامأة.

- العقار قديم وحدث به تصدعات في بداية الأمر وهرع سكانه إلى الخارج إلا أن المحامى وزملاءه كان في المكتب في الطابق الأخير فلم يسعفهم القدر في الخروج من العقار قبل انهياره.

- أسفر الحادث عن وفاة 3 محامين حيث أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية، الإنتهاء من إجراءات دفن جثامين المحامين الثلاثة، ضحايا عقار شبرا المنهار.


- والمحامين هم الأول "علاء الدين دبش" والثاني هو "مصطفى محمد" تم إخراجه حيا ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، والثالثة صباح غنيم"، ولفظت أنفاسها عقب استخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامي علاء الدين دبش في مكتبه بالعقار المنكوب، والذي تم استخراج جثته عقب انهيار العقار بساعات قليلة.


- نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية وجه بتحمّل النقابة العامة لكافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم لحين صرف المعاشات المخصصة لذويهم.

- في الساعات الأخيرة ارتفع عدد ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار، وذلك بعد استخراج جثة أحمد جمال ابراهيم، 25 عامًا، من أسفل الأنقاض، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ناصر العام.


الكلمات المفتاحية

وفاة 3 محامين مصر عقار شبرا الخيمة الغر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 13 ساعة

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجونة يعلن التعاقد مع نجم الدوري الأمريكي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ ثلث ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ 34 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني إلى مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:42 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

03:31 م

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements