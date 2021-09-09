أشرف عبد الغفور ينتهي من تصوير مسلسل "السيدة زينب"

انتهى الفنان أشرف عبد الغفور من تصوير مشاهده في مسلسل "السيدة زينب" الذي من المقرر عرضه قريباً على الشاشات والمنصات الإلكترونية.



حيث انتهى من تصوير مشاهده مؤخراً، ومن المقرر أن يظهر خلال الحلقات الأولى بدور والد الفنان سامي مغاوري، ويشهد المسلسل العديد من الأحداث.



مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، حسام داغر، سامي مغاوري، رانيا منصور، ليلى عز العرب، محمود عبد المغني، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد النقلي.