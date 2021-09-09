"روح".. فيلم لـ دومينيك حورانى وتتيانا وهيثم محمد فى موسم رأس السنة

روح" لمجموعة من النجوم ، بأن العمل أصبح جاهزًا للعرض بعد أن انتهوا من وضع المراحل النهائية للعمل، والتى تتضمن مرحلة المكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية وغيرها ، ومن المقرر طرحه بأن ينافس فى موسم رأس السنة لهذا العام .



وقد أكد الصناع، على أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد طرح البوسترات الدعائية لنجوم الفيلم، بصفة منفردة مرورًا بالإفيش الرسمى والنهائى للعمل، بالإضافة إلى البرومو الرسمى للفيلم، تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.



ويشار أن فيلم " روح" هو مغامرة شبابية تدور حولها الأحداث، فى إطار من الرعب والإثارة والتشويق ويعتمد على أعمال الجرافيكس وVFX وغيرها.



وجدير بالذكر بأن فيلم "روح" يتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان أحمد العمدة، تتيانا، هيثم محمد ، وفاء قمر ، أحمد عبد العزيز أمين ، مادلين طبر ، دومينيك حوراني ، صبري عبد المنعم ، محمد عبد الجواد ، محمد فاروق شيبا ، سامح بسيوني، وآخرين وهو من إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب للمنتج علاء مهني ومعالجة درامية أحمد العمدة ومن سيناريو وحوار خالد محمد وإخراج عمر العشري.

قررت الجهه المنتجه لفيلم "