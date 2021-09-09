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محمود حميدة يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:29 م
محمود حميدة
محمود حميدة
بسمة عادل
بدأ الفنان محمود حميدة تصوير أولى مشاهده في فيلم "الملحد"، وهو من إخراج ماندو العدل والذي يعد من أضخم إنتاجات السينما المصرية الفترة المقبلة.

فيلم "الملحد" بطولة حسين فهمى، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين، تارا عماد، مصطفي درويش، أحمد السلكاوي، إخراج ماندو العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حميدة فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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