Advertisements

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:31 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحددت اللجنة بعض الأسماء للرحيل عن صفوف الأهلي، على رأسهم النيجيرى جونيور أجايي ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر، خاصة بعدما تمت الموافقة على دخول الثنائي أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة في صفقة حسام حسن، الوافد الجديد، وإعارتهما إلي سموحة، وإعارة والتر بواليا لفريق مالاتيا سبور التركى.

كما أن اللجنة تدرس إعارة علي لطفي أو مصطفى شوبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض النادي رحيل محمد الشناوي.

علي لطفي كان قد طلب الرحيل إلى إنبي أو فيوتشر إف سي للحصول على فرصته كاملة، واستعادة مكانته في التشكيل الأساسي بعد جلوسه على دكة البدلاء في ظل تألق محمد الشناوي.

وتمت الموافقة أيضًا على إعارة الوافد الجديد مصطفى البدري، المنضم حديثًا من صفوف الإنتاج الحربي، لمدة 5 مواسم إلى فيوتشر إف سي لمدة موسم.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في الموسم الجديد، في 21 سبتمبر الجاري، بمواجهة نظيره طلائع الجيش في السوبر المصري للموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

مصر صفوف الأهلي الرحيل عن صفوف الأهلي الاهلي

أخبار تهمك

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 13 ساعة

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

منذ ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني إلى مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و نصف

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ ثلث ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كوليبالي

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة

الزمالك يحسم ملف الراحلين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:31 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

03:31 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements