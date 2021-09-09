عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وحددت اللجنة بعض الأسماء للرحيل عن صفوف الأهلي، على رأسهم النيجيرى جونيور أجايي ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر، خاصة بعدما تمت الموافقة على دخول الثنائي أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة في صفقة حسام حسن، الوافد الجديد، وإعارتهما إلي سموحة، وإعارة والتر بواليا لفريق مالاتيا سبور التركى.





كما أن اللجنة تدرس إعارة علي لطفي أو مصطفى شوبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض النادي رحيل محمد الشناوي.





علي لطفي كان قد طلب الرحيل إلى إنبي أو فيوتشر إف سي للحصول على فرصته كاملة، واستعادة مكانته في التشكيل الأساسي بعد جلوسه على دكة البدلاء في ظل تألق محمد الشناوي.





وتمت الموافقة أيضًا على إعارة الوافد الجديد مصطفى البدري، المنضم حديثًا من صفوف الإنتاج الحربي، لمدة 5 مواسم إلى فيوتشر إف سي لمدة موسم.





ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في الموسم الجديد، في 21 سبتمبر الجاري، بمواجهة نظيره طلائع الجيش في السوبر المصري للموسم الماضي.