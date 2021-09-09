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"الليجا" تنفرد باتفاق في عالم الرقميات و"الفانتازي"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت رابطة "الليغا" الإسبانية، وشركة سوراري لمسابقات كرة القدم الخيالية "فوتبول فانتازي"، توصلهما لاتفاق سيكون الدوري الإسباني بموجبه أول مسابقة بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، يسمح بإطلاق الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتي ستمكن المشجعين من اللعب والتداول.

يتم مصادقة هذه الرموز من خلال تقنية (blockchain)، وهي منصة تسجيل غير قابلة لتغيير المحتوى الرقمي، والذي لا يمكن نسخه دون فقدان أصالته، كما يمكن التحقق منه.

وبهذه الطريقة، سيتمكن المشجعون من التداول بالبطاقات الرقمية للاعبي كرة القدم في "لاليغا"، ما يسمح للبطولة وأنديتها بتوسيع علامتها التجارية دولياً، والوصول لمنصات جديدة، بمن فيهم عشاق عالم التشفير في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

وصرح المدير التنفيذي لرابطة لالغا، أوسكار مايو: "نحن سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة بعد أكثر من عام من استكشاف عالم NFT، نبحث دائماً عن أدوات جديدة للعمل، وللتعرف على عشاقنا في كل أنحاء العالم".

وأضاف: "نبحث عن طرق لنكون أقرب إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في إسبانيا، إنها طريقة جديدة للاقتراب من الجماهير، ولمواصلة توسيع نطاق متابعة "لاليغا"، لتصبح بطولة أكثر عالمية".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سوراري، نيكولاس جوليا: "المشجعون هم جزء من اللعبة في الفترة الأخيرة. في لعبتنا بإمكانك شراء بطاقة لتصبح ملكك، يمكنك بيعها أو شراء غيرها، يمكننا البحث عن نجوم جدد إذا كانوا صاعدين، إنها استراتيجية، يمكنك الاحتفاظ بهم أو تغييرهم".

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