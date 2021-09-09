بهذه الكلمات.. شام الذهبي توجه رسالة لأشقائها



شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة جمهورها صور جديدة لها برفقة اشقائها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علقت شام الذهبي على الصور قائلة "علي وآدم أجمل هدية اجتني أولادي اللي طلعوا من جوه قلبي يوم ما تولدوا ".





يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخراً أغنية "الدنيا ليها طعم جديد" وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراج صقر، وانتاج الاوديو أنس نصري.