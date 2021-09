الطالع الفلكى الخَمِيس 9/9/2021..زَهْرَة اليَابَان!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثامنة و4 دقائق صباح غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و15 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 4 نَسِيئ قبطى ، 9 أيْلُول رُومى ، 2 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ده جيتار، آلة مُوسيقة ، ينضرب عليها)- زَىّ الفَلَكَة يعنى. (جُورج سيدهم من مسرحيّة مُوسيقى فى الحىّ الشرقى-1971)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الأنشطة المُعَضَّدَة فلكيّاً خلال الشهر القمرى العربى....

الرّبع الأوّل للقمرالوليد يعنى تواصل لطيف الأسلوب دون فلسفة أو مفاهيم مُعقّدة فالبساطة فى التفاهم أقصرالطرق للقلوب وعليها يقوم بناؤك لتحل أعقد المشاكل.





الرّبع الثانى والثّالث يكون ضوء القمر قد أخذ فى الزيادة لتكشف التفاصيل الخفيّة وترى شروط التعاقد على نُور وبّيّنَة دون قذفك للآخرين بأنهم تعمّدو إستغفالك أو التعمية على عيوب ونواقص ،وهى طبيعيّة وواردة فكلنا عيوب ونواقص لأننا بشر.





الرّبع الأخير لتقفيل الإتفاقات والإنغماس فى حالة التعبّد والتنسّك والتأمّل الرّوحيّة الشهرية ولا حاجة لمزيد من النبش فى أمور تَمّ الإتفاق عليها.





*التاسع من سبتمبر

يحتفل فيه اليابانيّون بزهرة الأقحوان والتى تعنى فى لغتهم الزّهرة الذّهبيّة ، موطن الزّهرة فى الأساس الصّين وكان يتم إستعمالها ضمن الأعشاب المُستخدمة فى الطب البديل والعلاجات العشبيّة ، تقوم النّساء بإعداد كعكة على شكل زهرة الأقحوان والتى يعتبرون الإحتفاظ بها فى منازلهم وأماكن عملهم سبباً لطول العمر والشباب الدائم (الأقحوان،الخيزران ،الأوركيد، زهرة البرقوق اليابانى) يعتبرها اليابانيّون أزهاراً نبيلة فى ثقافتهم ويتمّ رسمها بالحِبْر الهندى والصّينى كما تُعبّر زهرة الأقحوان عن الأسرة الإمبراطوريّة التى تحكم اليابان ورمزاً لها ،اليوم يتمّ وضع باقات من زهور الأقحوان فى المحكمة الإمبراطوريّة فى طوكيو وعلى طول اليابان وعرضها إحتفالاً بمهرجان زهرة الأقحوان أو ما يُعرف بمهرجان شو يُو والذى تنتشر فيه باقات الأقحوان فى كل مكان على أرض اليابان فى التاسع من سبتمبر من كل عام.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

بمُناسبة مهرجان زهرة الأقحوان اليابانية مجموعة مُوسيقيّة من تأليف مُوسيقار اليابان الأشهر جنسوكى كيكوشى والذى توفى 24 أبريل هذا العام بعمر 89 عام ، مُوسيقاه عالميّة فى إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والولايات المُتحدة والدول العربية من خلال المُوسيقى التصويرية لبرامج الكارتون سندباد وجرنديزر.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: النّظام والرّوتين مُفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لا تسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.





برج الثور: عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة ، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى ، إسْعَ يا عبد.





برج الجوزاء: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مُناسبة لمُستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الأسد: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من بمشيئة الله تَعَالى من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.

برج العذراء: لا تستلم أعمالاً جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج العقرب: اليوم مناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن،لا تبخل بالبشاشة والضحكات ، وسَخَاء مالى.





برج القوس: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الجدى: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الدّلو: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها داعٍ سوى تكوين المشاحنات والضغائن، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الحوت: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.