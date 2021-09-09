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عبدالاله بنكيران يدعو سعد الدين العثماني للاستقالة من رئاسة حزب العدالة والتنمية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:22 م
ملك المغرب
ملك المغرب
وكالات

دعا عبدالاله بنكيران الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" بالمغرب، سعد الدين العثماني للاستقالة من رئاسة الحزب بعد الهزيمة في الانتخابات المغربية.

 

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدًا.

 

وبحسب وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.

 

وقد تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016 بعد أن أوصلته النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي إلى الحكومة.

 

وكان وزير الداخلية، قال إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.

 

وأضاف أن "المصالح الترابية لوزارته حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وان المصالح الترابية للوزارة كانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

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