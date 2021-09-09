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3 مليون مشاهدة على"يوتيوب" لأغنية"عرض مستمر" لحماقي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:30 م
محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت
3 مليون مشاهدة علىيوتيوب لأغنيةعرض مستمر لحماقي


حققت أغنية النجم محمد حماقي، الجديدة والتي تحمل اسم "عرض مستمر"، من ألبومه "يافاتني" ،  مشاهدات عالية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير
"يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

تقترب الأغنية من ٣ مليون مشاهدة على"يوتيوب" كما تصدرت المركز الثاني بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" على نفس الموقع.

أغنية "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

في سياق آخر احتل حماقي، مؤخرًا المركز الأول على تطبيق "أنغامي" بأغنيته الجديدة"لو هتسيب" والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها حتى هذه اللحظة.
واحتل أيضًا المركز الرابع بأغنيته"زيها مين" على نفس التطبيق الموسيقي"أنغامي".

جدير بالذكر أن أغنية"لو هتسيب" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم أما أغنية "زيها مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم..

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