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لمدة 3 أيام.. غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا بالهرم

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:30 م
غلق جزئي لطريق
غلق جزئي لطريق
إسماعيل منطاوي
أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية).

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدءا من غد الجمعة حتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الخامسة صباحا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الاعمال ، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

وأهابت بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.

الكلمات المفتاحية

طريق النصر بوابة الفجر الفجر الجيزة

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