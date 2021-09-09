الجونة يعلن التعاقد مع نجم الدوري الأمريكي

أعلن مسئولو نادي الجونة التعاقد مع نجم منتخب مصر والدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.





ونجح مسئولو فريق الجونة في الحصول على خدمات عمرو طارق لاعب نيويورك ريدبولز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خلال المرحلة المقبلة، كما أن شقيقه كريم طارق استطاع أن يسرع من رتم التعاقد مع اللاعب بعد الانضمام إلى صفوف الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أنه يعد أحد الصفقات الحديثة بالفريق خلال الميركاتو الجاري.





المسيرة الكروية للاعب :-





شارك عمرو طارق في صفوف الجونة من قبل وخاصة في موسم 2013، حيث أنه خاض معهم 47 مباراة، من ثم انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني في موسم 2015، ثم ذهب للاحتراف في الدوري الأمريكي “MLS” في صفوف كولومبوس كور وشارك معهم في لقاء وحيد، ثم عاد مره أخرى للدوري المصري عن طريق بوابة إنبي في موسم 2017 وشارك معهم في 23 مباراة، وانتقل إلى صفوف وادي دجلة في موسم 2018 وخاض معهم 11 مباراة في الدوري العام.





ثم عاد من جديد إلى تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي عن طريق فريق أورلاندو سيتي في موسم 2018 ومنه إلى صفوف نيويورك ريدبولز.





في مسيرته الكروية استطاع عمرو طارق صاحب 29 عام أن يشارك في 165لقاء سجل من خلالهم 8 أهداف.





جدير بالذكر أن عمرو طارق أحد ناشئ فريق أسمنت أسيوط من ثم انتقل إلى فريق إنبي لعام واحد قبل تجربة مسيرته الاحترافية.



