عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الخميس، بأن إعادة ملف سد النهضة إلى البيت الإفريقي تمثل "انتصارا دبلوماسيا كبيرا" لأديس أبابا.

محاولات تدويل سد النهضة

وأضاف أن "محاولات تدويل سد النهضة" كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي.



وكان أعلن كبير منسقي أعمال بناء الجيش الإثيوبي، الجنرال باتشا دبيلي، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي تعرض له سد النهضة.



جبهة تحرير شعب تيجراي

وقال الجنرال الإثيوبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن الهجوم الذي تعرض له السد، قاده اللواء فسها بيني، الجنرال السابق في الجيش الإثيوبي، وهو أيضًا أحد قادة قوات «جبهة تحرير شعب تيجراي»، التي تسيطر حاليًا على إقليم تيجراي، وعدة مناطق أخرى في إقليم العفر والأمهرة.



قوات جبهة تحرير تيجراي دخلت مرتين

وتابع الجنرال باتشا دبيلي، أن قوات جبهة تحرير تيجراي، دخلت مرتين إلى إقليم بني شنقول - جوموز؛ لاستهداف السد وتعطيل وعرقلة بنائه.



مفاجأة جديدة في الهجوم

وكشف قائد الجيش الإثيوبي، عن مفاجأة جديدة في الهجوم على السد الإثيوبي، بأن مقاتلين من أقلية «كيمانت» هاجمت السد، وشكلت مع الجنرال "فسها بيني"، تحالفًا.

