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تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:00 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للفراعنة وذلك بعد أن تم الإطاحة بالمدير الفني السابق الكابتن حسام البدري.

ويعد كارلوس كيروش من المدربين المميزين تولى قيادة عدد من الأندية والمنتخبات أبرزهم، إيران والسعودية، وجنوب إفريقيا، والإمارات، وكولومبيا، والبرتغال، وريال مدريد وسبورتنج لشبونة.

ويعتمد كيروش على طريقة لعب 4-3-3 بوجود ثنائي إرتكاز في وسط الميدان مع صانع العاب متحرر تمامًا من كافة الأدوار الدفاعية والعودة إلى مساندة الرباعي الخلفي.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب المصري تحت قيادة كيروش بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أيمن أشرف ، محمود حمدي الونش ، أحمد حجازي ، محمد هاني.
خط الوسط : طارق حامد ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح ، مصطفى محمد.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر كيروش

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