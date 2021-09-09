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بتوجيه من السيسي.. مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يستقبل طالبة أسيوط

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم وزيري
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظرًا لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منه الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

ومن جانبهم أشادت أسرة الطالبة بسرعة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لابنتهم بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة فى كافة التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

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