بتوجيه من السيسي.. مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يستقبل طالبة أسيوط

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظرًا لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها.





جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منه الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

