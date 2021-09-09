موعد الظهور الأول لمدرب منتخب مصر الجديد





قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول.

ويعاون "كيروش" في قيادة منتخب مصر كل من: ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.





وسيصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل





ومن المقرر أن تكون أولى مباريات كارلوس كيروش الرسمية مع منتخب مصر، أمام منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



