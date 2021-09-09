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الخارجية: مصر تؤكد دعمها للبنان ومساعدته بالحصول على الغاز

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، على هامش اجتماعات الجامعة العربية.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر موقع التدوينات "تويتر" أن مصر تؤكد موقفها الداعم للبنان ولأهمية تشكيل حكومته دون تأخير، والسعي لمساعدته في الحصول على الغاز لإنتاج الطاقة.

وكان التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ⁧‫عثمان الجرندي‬⁩، لبحث أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقيّن ومواقفهما تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩.

الكلمات المفتاحية

مصر لبنان سامح شكري الغاز الجامعه العربيه

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