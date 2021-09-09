"الوفد" يهنىء الفلاحين بعيدهم: عامل أساسي في تنمية الاقتصاد

تقدم المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد عضو الهيئه العليا، بخالص التهنئة إلى جموع الفلاحين بمناسبة ذكرى عيدهم ال 69 والذي وافق اليوم التاسع من سبتمبر، نتيجه لصدور قانون الإصلاح الزراعي، عقب ثورة ٢٣ يوليو.



وقال المهندس حمدي قوطة، في بيان له، إن حرفة الفلاح من الحرف المهمة جدًا والتي يقوم على أساسها المجتمع ومن خلالها تنهض الأمم وتتقدم في كافة المجالات، لأنه لا بناء ولا نهضة اقتصادية ولا تنمية حقيقية بدون الزراعة والتى أساسها هو الفلاح المصري البسيط.



وأضاف قوطة، أن الله عز وجل جعل الفلاح هو المنوط بالحفاظ على الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بزراعته لأصناف النباتات والخضروات المتنوعة والمتعددة المختلفة، والتى تلبي متطلبات الحياة، مؤكدا بأن فلاحو مصر ظلوا ولا يزالون صامدون في الدفاع عن الوطن بعملهم المخلص دون تراجع أو تهاون، وعلى الرغم ما يمر به العالم من أزمات بسبب فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يؤثر على فلاحي مصر من القيام برسالتهم السامية بالحفاظ على الزراعة والعمل بها.



وأكد رئيس صناعة الوفد، أن الفلاح أحد العوامل الأساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، باعتبار حرفة الزراعة هي الداعم الأساسى للاقتصاد وتساعد على جلب العملة الصعبة من خلال التصدير الى الخارج.



ووجه القيادى الوفدى، خالص التحيه والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المطلق للفلاحين والاهتمام بهم والعمل على تلبية كافة متطلباتهم ووضعهم على أولويات أجندة إهتمامات الدولة، وخير دليل على ذلك ما تم تدشينه خلال الفترة الماضية من مشروعات زراعية عملاقة، بجانب اصدار عدد من القوانين التى تساهم في تحسين أحوالهم المعيشية.