التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل سقط من أعلى نخلة بالحوامدية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مصرع طفل سقط من أعلى نخلة بقرية أم خنان بمركز الحوامدية، وتبين بأنه كان يجمع البلح





وأفادت التحقيقات، أن الطفل تسلق نخلة لجمع البلح اختل توازنه وسقط على الأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.





وتلقى الرائد أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة طفل به آثار كسور وكدمات بالجسد متوفي وادعاء سقوط من علو.





وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء على لسان أهلية الطفل وأنه لا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده التقرير الطبي المبدئي لمفتش الصحة، وتم التحفظ على الجثة داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



