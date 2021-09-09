رسميا..زد يتعاقد مع لاعب النجوم استعدادا للقسم الثاني



واصل الفريق الكروي الأول بنادي زد التعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد مو دوري القسم الثاني .



وضم نادي زد الثنائي فهد أبو الفتوح قادما من النجوم بجانب تحديد التعاقد مع اللاعب يوسف علي الذي يلعب في مركز رأس الحربة .



وتعاقد فريق زد مؤخرا مع عدد كبير من اللاعبين منهم مع عبدالله السنجهاوي لاعب فاركو، هشام رجب لاعب الترسانة، مصطفي الحر لاعب الشرقيه للدخان، محمد مزيكا حارس مرمي بترول أسيوط، بيدو نصر حارس بورتو السويس، مصطفي عبدالوهاب مدافع بني سويف، كامل احمد صانع العاب المنيا وأحمد الصعيدي هداف النصر ، وحسين البدري لاعب بورتو . .