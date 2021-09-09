أخيرًا.. أحدث هواتف OPPO في الأسواق المصرية: سلسلة OPPO Reno6 أفضل تكنولوجيا ذكاء اصطناعي لتصوير البورتريه

أطلقت OPPO أحدث إصداراتها من سلسلة Reno الرائدة في مصر والتي تشمل OPPO Reno6وOPPO Reno6 5Gحيث تتميز بتقنية فيديو ذكية ومحسنة ومجهزة لأول مرة بباقة من الخصائص الرائدة في الصناعة مثل خاصية (الفيديو بورتريه) المتوهج ، والتي تحتوي على مؤثرات توهج سينمائية في البورتريه، إلى جانب خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي والتي تم تحديثها كي تتيح للمستخدمين تسجيل كل لحظة غالية على هيئة فيديو بورتريه محترف، أما تصميم OPPO Reno Glow الشهير مع تصميم ريترو فهو فائق النحافة مع أداء قوي، بنظام تشغيل OPPO الذكي ColorOS 11.

حدث انفجار في شعبية التصوير الفوتوغرافي والفيديو بين مستخدمي الهواتف الذكية على مدار السنوات الأخيرة. تقديم صور وفيديوهات بورتريه مذهلة هو السمة التي اشتهرت بها سلسلة Reno على مدار السنوات القليلة الماضية. تخدم سلسلة OPPO Reno حالياً أكثر من ٧٠ مليون مستخدم حول العالم كل شهر، والذين يقومون بالتقاط متوسط ٢ مليار صورة وأكثر من ٢٠٠ مليون ذكرى عبر الفيديو. وامتداداً لقدرات التصوير القوية في سلسلة Reno، فإن كل من OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G مجهزين بخاصية الفيديو بورتريه الرائدة في الصناعية لتحسين تجربة تصوير البورتريه والتقاط المشاعر بصورة أفضل.

يتضمن هاتف OPPO Reno6كاميرا رباعية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٤٤ ميجابيكسل، بينما يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٣٢ ميجابيكسل. كذلك، يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر دقة. وامتداداً لهذه الأسس القوية بالمعدات، يتمتع هاتفي OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gبمجموعة من خصائص الفيديو بورتريه المحسنة بالذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

● خاصية توهج الفيديو بورتريه: تقدم مؤثرات توهج رائدة في تصوير الفيديو بالهاتف الذكي وبجودة سينمائية. هذه الخاصية مدعومة بقاعدة بيانات مكونة من أكثر من ١٠ مليون بورتريه ولوغاريتمات ذكاء اصطناعي، لتقدم خاصية توهج الفيديو بورتريه معالجة لحظية للفيديو ببقع البوكيه الضوئية في الخلفية، وكل ذلك مع الحفاظ على مظهر طبيعي وساطع لموضوع الصورة. يمكن تطبيق هذا المؤثر الحالم على فيديوهات البورتريه الخاصة بك بنقرة واحدة، وهو متوفر في كل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

● خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي: يمكن لهذه الخاصية تتبع الضوء المحيط آلياً وتحسين الفيديو وفقاً لذلك. سواء كنت تصور في الليل، أو بضوء خلفي قوي في النهار، خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعدك على التقاط فيديو بورتريه أكثر وضوحاً، سطوعاً، وبألوان تنبض بالحيوية.

● فيديو تجميل البورتريه: متواجد على OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gويمكنه تطبيق مؤثرات تجميل هادئة وطبيعية على الفيديو بورتريه، كذلك تستطيع هذه الخاصية التعرف على ١٩٣ نقطة وجهية في وضع الفيديو، ويتيح كل من OPPO Reno6وOPPO Reno6 5G للمستخدمين تطبيق مؤثرات التجميل مع المزيد من التدقيق، التخصيص، والأصالة.

● تتبع التركيز البؤري: متوفر خصيصاً في هاتف OPPO Reno6 5G، ويتيح التركيز البؤري المحسن للفيديو عبر التعرف على موضوع الصورة الرئيسي وتتبعه باستمرار وثبات.



