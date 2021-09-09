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"التعليم" تعلن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتيجة القبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، حيث تتاح نتيجة الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونيا ليتعرف الطالب على نتيجته من خلال الرابط التالى:
 
وانطلقت اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا منتصف أغسطس الماضى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إخطار الطالب برقم جلوسه ومواعيد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، مشددة على تطبيق اللجان الإجراءات الاحترازية، كما يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا.

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نتيجة الطلاب التعليم

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