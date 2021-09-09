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أقوي تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة.. تجنبوا هذا السيناريو

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:52 م
الوزير سامح شكري
الوزير سامح شكري
مارينا بشارة
شدد وزير الخارجية سامح شكري، على موقف مصر التفاوضي الثابت في قضية سد النهضة، للتوصل إلى حل واتفاق ملزم يصون حق جميع الأطراف.

وأضاف، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب، اليوم: "اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره".

وتابع شكري: "لكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصمًا من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقًا قانونيًا ملزمًا سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدًا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه".

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