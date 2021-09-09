أقوي تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة.. تجنبوا هذا السيناريو

شدد وزير الخارجية سامح شكري، على موقف مصر التفاوضي الثابت في قضية سد النهضة، للتوصل إلى حل واتفاق ملزم يصون حق جميع الأطراف.





وأضاف، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب، اليوم: "ا سمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره".



