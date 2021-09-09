ختام فعاليات التدريب البحري المصري ـ الإماراتي (زايد 3)

اُختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك ( زايد - 3) والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.



وشهد التدريب تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب.



يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد في اساليب القتال البحرى وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.



حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.



