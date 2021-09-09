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وزيرة الهجرة تلتقي الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل فى التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم الملتحقين بالدورة رقم ٤٦ لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسى العسكرى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء باستعراض إنجازات الدولة في إطار إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "الجمهورية الجديدة " وما يحققه الوطن من تطور ومعدلات تنفيذ غير مسبوق في جهود التنمية بالتوازى مع بناء الإنسان وهذا ما يجعلنا كأعضاء الحكومة نعمل ونبذل كافة الجهود لتحقيق المزيد من الجهود وتخطي كافة التحديات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية دائمًا ما ترجع الفضل للشعب المصري الذي تحمل كافة التحديات، مؤكدة أن العمل سويًا هو السبيل الوحيد لتنمية وطننا، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور هام
خلال المرحلة الماضية والحالية.

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الإتجاهات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة أهمية دور المرأة المهاجرة فى الخارج، وكذلك زوجات الملحقين اللاتى يعتبرن خير ممثل للوطن وإنعكاسًا للعصر الذهبى الذى تحياه المرأة بتولى العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التى توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة مصر التمثيل الدبلوماسي

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