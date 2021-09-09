موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد المدير الفني خلال حديثه مع لجنة التخطيط وإدارة النادي، بضرورة خروج كل من كريم نيدفيد ومحمد محمود ثنائي الفريق، على سبيل الإعارة.





وجاء طلب المدير الفني، من أجل قدرة الثنائي على المشاركة بشكل أساسي، في ظل عودتهم من إصابة طويلة امتدت لما يقرب من عامين تقريبًا.





كما طلب موسيماني رحيل سعد الدين سمير مدافع الفريق عن صفوف الفريق بالموسم الجديد، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته بالفترة المقبلة.



