لايبزيج يفقد نجمه أمام بايرن ميونخ

يفتقد فريق لايبزغ خدمات ظهيره الأيمن مارسيل هالستنبيرغ، عندما يستضيف بايرن ميونخ بعد غد السبت، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، لكن حارس المرمى المجري بيتر غالوتشي سيكون جاهزاً لمواجهة الفريق البافاري.





وقال مدرب لايبزغ، الأمريكي جيسي مارسش، اليوم الخميس، إن هالستنبيرغ سيغيب عن المباراة إلى جانب سيدني ريبيجر وهوغو نوفوا.





واضطر غالوتشي للخروج من الملعب خلال لقاء المجر ضد ألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم العام المقبل، بعد تعرضه لاصطدام، لكن مارسش قال إنه "جاهز ولا يعاني من ارتجاج في المخ".





وتجمع المباراة بين أفضل فريقين في الموسم الماضي، حيث يحتل بايرن حالياً المركز الثالث في ترتيب "بوندسليغا" برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في حين يتواجد لايبزغ في المركز العاشر بثلاث نقاط، من انتصار وحيد وخسارتين.





وأوضح مارسش: "أداؤنا مهم، يتعين علينا أن نتحلى بالتركيز، لدينا خطة للمباراة ونلعب بأقصى سرعة، من المهم أن نلعب دون خوف وبثقة كبيرة بالنفس".



