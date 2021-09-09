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ناشئو زد ٢٠٠٦ يفوزون على الشيخ زايد بخماسية وديا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:07 م
ناشئو زد
ناشئو زد
الفجر الرياضي
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي مواليد ٢٠٠٦ وديًا على فريق الشيخ زايد بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.

و يقود فريق زد كل من  محمد عز مديرا فنيا ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا الفريق وحسين محمد إداريا لقطاع الناشئين .


وحرص الكابتن علاء نبيل نجم المنتخب الوطني ورئيس قطاع الناشئين بالنادي ، علي التواجد ومتابعة المباره الوديه التي أقيمت اليوم بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع .

وأشاد كابتن محمد عز المدير الفني للفريق بأداء لاعبيه خلال المباراه الوديه التي أقيمت اليوم ، والتزام لاعبي زد بالتعليمات الفنيه وتحقيق النتائج المطلوبة والتي كان الجهاز الفني يهدف لها من خلال فترة الإعداد الحاليه استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد .

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