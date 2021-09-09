Advertisements

تقرير يكشف الأزمات التي تشهدها تركيا في عهد أردوغان

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 ارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال أغسطس، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%.

 

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي(حكومي)، ارتفعت الأسعار في تركيا خلال أغسطس بنسبة سنوية تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في يوليو/تموز السابق عليه.

 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25% من سلة المستهلك، بنحو 29% في أغسطس مقابل 24.92% في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ 15%.


 
 

كما ارتفعت أسعار الطاقة الشهر الماضي بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 21.51% في يوليو/تموز، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.


 
 

على صعيدٍ آخر، تمّ الإعلان أيضًا عن معدل زيادة الإيجارات لشهر سبتمبر/أيلول، والذي تمّ تحديده بناءً على متوسط أرقام التضخم لاثني عشر شهرًا، إذ بلغ 15.78%.


 
 

والرقم المعلن عنه هو أعلى معدل رفع يُسمح للمالك قانوناً أن يطبقه، إذ لا يمكن لأصحاب المنازل زيادة الإيجارات فوق هذا السقف.

الكلمات المفتاحية

تركيا ازمات تركيا في عهد اردوغان اردوغان ارتفاع الاسعار في تركيا

أخبار تهمك

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

ترقب في إنجلترا بسبب كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ 34 دقيقة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

التضخم في مصر يرتفع بنسبة 2.6% خلال أغسطس

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ 2012

تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 17 شهراً

ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 12.62% خلال يونيو

تراجع معدل التضخم السنوى في تركيا بنسبة 11.76%

ارتفاع الأسعار في تركيا بنسبة 11.77% خلال أغسطس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:42 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

03:31 م

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements