تقرير يكشف الأزمات التي تشهدها تركيا في عهد أردوغان

ارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال أغسطس، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%.









ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي(حكومي)، ارتفعت الأسعار في تركيا خلال أغسطس بنسبة سنوية تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في يوليو/تموز السابق عليه.









وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25% من سلة المستهلك، بنحو 29% في أغسطس مقابل 24.92% في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ 15%.













كما ارتفعت أسعار الطاقة الشهر الماضي بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 21.51% في يوليو/تموز، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.













على صعيدٍ آخر، تمّ الإعلان أيضًا عن معدل زيادة الإيجارات لشهر سبتمبر/أيلول، والذي تمّ تحديده بناءً على متوسط أرقام التضخم لاثني عشر شهرًا، إذ بلغ 15.78%.













والرقم المعلن عنه هو أعلى معدل رفع يُسمح للمالك قانوناً أن يطبقه، إذ لا يمكن لأصحاب المنازل زيادة الإيجارات فوق هذا السقف.



