رياح نشطة وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 10 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 15 سبتمبر، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأـجواء صباحًا.



الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتد على كافة أنحاء البلاد ليلا.





أمطار على هذه المناطق خلال الأسبوع المقبل



وتشهد البلاد غدا الجمعة سقوط أمطار خفيفة (40%) تقريبا على السواحل الشمالية الغربية (مرسى مطروح-السلوم- العلمين) قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة



