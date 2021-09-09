هزيمة قاسية للإخوان بالانتخابات في المغرب

تلقى حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية بالمغرب هزيمة قاسية، وقالت مصادر وفقا إن الاخوان تلقت هزيمة قاسمية.





من جهته، قال حزب التجمع الوطني المغربي إن "انتصارنا بإرادة الناخبين أصاب الخصوم بالارتباك والذهول"، مشيراً إلى أن الانتصار "في الانتخابات نتاج لتواصلنا الحقيقي مع الناخب المغربي".









إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، انتهاء عملية التصويت، مشيرة إلى تميز الجهات الجنوبية للمملكة بتسجيل نسبة مشاركة مشجعة، حيث بلغت هذه النسبة 58.30% على مستوى جهة الداخلة ــــــ وادي الذهب، و63.76% في جهة كلميم ــــــ واد نون و66.94% في جهة العيون ــــــ الساقية الحمراء.





من جانبها، هنأت سفارة واشنطن، المغرب بنجاح الانتخابات، مؤكدة أن الالتزام بالديمقراطية يعزز الشراكة.



