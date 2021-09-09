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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:11 م
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني
أعلنت وزار التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني، وفي السطور التالية نستعرض معكم رابط بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني 


في ظل ترقبل الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعدها، على أن تكون بأمس الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورقيًا في اللجان بالمدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

كما يتجهز هؤلاء الطلاب للاستعلام عن النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.

وخلال السطور التالية، سنعرفكم على خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني، من خلال موقع بوابة التعليم الفني، وهي كالتالي:

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الدور الثاني في الدبلومات الفنية بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالدبلومات الفنية من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على "عرض النتيجة".

- تظهر أمام الطالب صفحة يقوم بها بإدخال بعض البيانات الخاصة به، مثل الإدارة التعليمية والمدرسة.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالي

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