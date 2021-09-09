وزير الإسكان يتجول بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة





تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.









وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف العمالة والمعدات بكل مواقع العمل، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا: "عايز المدينة خلية نحل.. وشغل على مدار الـ24 ساعة".









كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، واللاند سكيب، وأعمال الزراعة، مؤكداً ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.