Advertisements

برشلونة يخوض دوري أبطال أوروبا بقميص جديد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أعلن برشلونة الإسباني عن تخصيص قميص جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا من تصميم مواهب شابة من مدينة برشلونة الكتالونية.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت:" القميص يعتبر ثمرة إبداع فني لمواهب شابة من برشلونة ويعيد تصوير بشكل إبداعي الخطوط التقليدية للفريق ويستحضر الجزء الخلفي من القميص الذي طرح للبيع اعتبارا من اليوم خمسة أحياء شهيرة في برشلونة ".

وأضاف:"من المقرر أن يرتدي الفريق هذا القميص للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ".

وتابع:"سيرتدي فريق كرة القدم للسيدات في برشلونة القميص نفسه في دوري أبطال أوروبا ".

واختتم برشلونة بيانه:"يستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وتضم المجموعة الخامسة بجانب البارسا وبايرن كلا من بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني".

الكلمات المفتاحية

رياضة برشلونة الفجر أخبار برشلونة

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 21 ساعة

ترقب في إنجلترا بسبب كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يفجرها: هذا سر فشل رحيل ديانج إلى جالاطا سراي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خداع "المعلم" بشأن تدريب منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بدون ميسي.. برشلونة في مواجهة ثأرية أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

بدون رحمة.. برشلونة يقع في وجه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا (مجموعة نارية)

مواعيد مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من نجوم بايرن ميونيخ على قرعة دوري أبطال أوروبا

جدول مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة برشلونة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:42 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

05:02 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements