برشلونة يخوض دوري أبطال أوروبا بقميص جديد

أعلن برشلونة الإسباني عن تخصيص قميص جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا من تصميم مواهب شابة من مدينة برشلونة الكتالونية.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت:" القميص يعتبر ثمرة إبداع فني لمواهب شابة من برشلونة ويعيد تصوير بشكل إبداعي الخطوط التقليدية للفريق ويستحضر الجزء الخلفي من القميص الذي طرح للبيع اعتبارا من اليوم خمسة أحياء شهيرة في برشلونة ".

وأضاف:"من المقرر أن يرتدي الفريق هذا القميص للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ".

وتابع:"سيرتدي فريق كرة القدم للسيدات في برشلونة القميص نفسه في دوري أبطال أوروبا ".

واختتم برشلونة بيانه:"يستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وتضم المجموعة الخامسة بجانب البارسا وبايرن كلا من بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني".