مسلح يقتحم مصرفا في جورجيا





أكدت السلطات الجورجية أن رجلا مسلحا اقتحم اليوم الخميس مصرفا في بلدة كوارلي بمنطقة كاخيتي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن طوقت مكتب "بنك جورجيا" الذي اقتحمه الجاني وتتخذ حاليا "الإجراءات العاجلة واللازمة".

وأفادت قناة Rustavi-2 بأن المهاجم المسلح بقنبلة احتجز داخل المصرف 15 رهينة وطالب السلطات بدفعه فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

غير أن حاكم كاخيتي، إيراكلي شيوشفيلي، أكد في حديث للقناة الأولى الجورجية بأن جميع الرهائن تمكنوا من مغادرة المبنى، وأفادت وسائل إعلام لاحقا بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذ العملية.

وتمثل هذه رابع عملية إجرامية على الأقل من هذا النوع تتعرض لها مكاتب لـ"بنك جورجيا" خلال العام الأخير.