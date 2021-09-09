تعرف على موعد وصول كيروش لقيادة منتخب مصر
أعلن اتحاد الكرة المصري أمس الأربعاء، رسميّا عن تعيين
البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً للمنتخب المصري الأول لكرة القدم،
خلفاً للمدرب المقال حسام البدري.
وكان اتحاد الكرة قد أقال حسام البدري عقب تعادل المنتخب مع
نظيره الجابوني بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة
السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
حيث كشفت تقارير برتغالية، خلال الساعات الماضية، أنه من
المنتظر وصول كارلوس كيروش إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل، من أجل توقيع
العقود رسمياً والإعلان عن الجهاز الفني بالكامل، عقب الكشف عن مساعديه الذين
سيضمهم للجهاز الفني.
وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين ضياء السيد، كمدرب عام للمنتخب في
جهاز كارلوس كيروش ومحمد شوقي مدربًا مساعدا، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس
المرمى.