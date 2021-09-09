تعرف على موعد وصول كيروش لقيادة منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري أمس الأربعاء، رسميّا عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب المقال حسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد أقال حسام البدري عقب تعادل المنتخب مع نظيره الجابوني بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

حيث كشفت تقارير برتغالية، خلال الساعات الماضية، أنه من المنتظر وصول كارلوس كيروش إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل، من أجل توقيع العقود رسمياً والإعلان عن الجهاز الفني بالكامل، عقب الكشف عن مساعديه الذين سيضمهم للجهاز الفني.

وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين ضياء السيد، كمدرب عام للمنتخب في جهاز كارلوس كيروش ومحمد شوقي مدربًا مساعدا، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.