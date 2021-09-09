عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

توفي رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي مؤسس مجموعة العربي عن عمر يناهز 89 عام و تقام الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية ..



