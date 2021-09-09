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عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:05 م
محمود العربي
محمود العربي
الفجر الاقتصادي
توفي رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي مؤسس مجموعة العربي عن عمر يناهز 89 عام وتقام الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية ..

وأسس الحاج محمود العربي رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي  مجموعة شركات العربي عام  1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها كما أطلق انتاج اول مجموعة صناعات منزلية والكورنيش وطنية متطورة كما ساهم في خلق حوالي ٤٠ الف فرصة عمل كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبري في كافة أنحاء الجمهورية .

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