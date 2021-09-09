غزل المحلة يخطف حارس بنى سويف لمدة ثلاث سنوات





وافق رسميا مسوؤلى نادى بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى على انتقال محمود جمال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لصفوف غزل المحلة المشارك بالدورى الممتاز .



ورغم تمسك محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف باستمرار اللاعب بصفوف الفريق إلا أنه وافق بعد قيام مسوؤلى المحلة برفع المقابل المادل بجانب منح الفرصة للاعب للتألق والظهور بالدورى الممتاز وحصل مسؤولى المحلة على الإستغناء الخاص باللاعب بصفقة تبلغ 400 الف جنيه تضاف لخزينة نادى بنى سويف بجانب حصول بنى سويف على نسبة 10٪ من إعادة بيع اللاعب .





وكانت المفاوضات بين الناديين قد شهدت إصرار كلا الطرفان على مطالبه سواء لغزل المحلة بالحصول على خدمات اللاعب وتقليل مبلغ الصفقة أو من جانب نأدى بنى سويف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خاصة فى ظل امكانيات اللاعب الفنية والبدنية .