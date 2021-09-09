Advertisements

"السيسي" يوجه بإتمام منشآت المدينة الأوليمبية وفق المعايير العالمية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
صرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي اطلع على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مبنى القيادة الاستراتيجية.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة.

ووجه الرئيس السيسي بإتمام كافة المنشآت بالمدينة الأوليمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية.

الكلمات المفتاحية

مصر المدينة الاولمبية السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأنظار تتجه إلى صفقة يوفنتوس الجديدة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعليق عمرو أديب على تفقد السيسي لمدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

شاهد.. الرئيس يتفقد مدينة الفنون وحي الحكومة والقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

السيسى يتفقد عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية (فيديو)

متحدث العاصمة الإدارية: مشروعات المدينة "بتصرف على نفسها" (فيديو)

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن العاصمة الإدارية

توجيه عاجل من السيسى بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة الإدارية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

06:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements