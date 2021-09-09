"السيسي" يوجه بإتمام منشآت المدينة الأوليمبية وفق المعايير العالمية

صرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي اطلع على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مبنى القيادة الاستراتيجية.



واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة.



ووجه الرئيس السيسي بإتمام كافة المنشآت بالمدينة الأوليمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية.