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تعرف على رسوم تظلمات الثانوية العامة الإضافية 2021 وطرق السداد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يريد الكثبر من الطلاب التقديم على تظلمات الثانوية العامة الإضافية 2021، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رسوم تظلمات الثانوية العامة الإضافية 2021 وطرق السداد.


كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التظلمات الإضافية للطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2021، ستكون متاح التقديم بها اليوم، وعن رسوم التظلمات الإضافية وطرق السداد، إليكم التالي:

رسوم تظلمات الثانوية العامة الإضافية 2021

- يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة
- يسدد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة
- يسدد أيضا فى مكاتب البريد المصرى.
- يسدد من خلال خدمات فوري وقتي وايجي باي وسداد وضامن، وتشمل" أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال.

موعد بدء سداد الرسوم

ومن المقرر بدء سداد الرسوم من اليوم الخميس 9 سبتمبر، واختيار المواد المتظلم فيها من السبت 11 سبتمبر ويستمر التقديم حتى 16 سبتمبر من الشهر ذاته، وبعد التقديم يتم إرسال مواعيد لتحديد موعد الإطلاع، ويجب استقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم للطالب طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة، حيث أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة.

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