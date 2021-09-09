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موعد ومكان صلاة الجنازة على رجل الأعمال البارز محمود العربي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:15 م
محمود العربي
محمود العربي
الفجر الاقتصادي
تقام الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمود العربي مؤسس مجموعة العربي الذى توفي عن عمر يناهز 89 عام.

وأسس الحاج محمود العربي رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي  مجموعة شركات العربي عام  1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها كما أطلق انتاج اول مجموعة صناعات منزلية والكورنيش وطنية متطورة كما ساهم في خلق حوالي ٤٠ الف فرصة عمل كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبري في كافة أنحاء الجمهورية .

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