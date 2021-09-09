وزير الخارجية: مصر مستمرة في مواجهة أصحاب المشاريع الإرهابية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر ملتزمة بدعم كافة الدول العربية على تخطي التحديات التي تهدد العالم العربي.



وأضاف شكري – خلال كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية – أن اجتماع اليوم جاء في ظل مواجهة المنطقة العربية لتحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة.



وتابع شكري أن التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها.



وأضاف قائلا «أصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية لازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا».



وأوضح شكري أن مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو.



وتابع قائلا «إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهودًا استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها».