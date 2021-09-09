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في ذكرى ميلاده.. تعرف على مشوار أبو الفتوح عمارة في الفن

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ابو الفتوح عمارة، والذي قدم بعض الأدوار الثانوية ولكن تركت بصمة فنية في الأعمال التي قدمها.

بدأت رحلته في ستينيات القرن الماضي، شارك خلالها فيما يزيد عن 200 عمل فني على مدار أكثر من 35 عامًا، وكانت البداية من خلال خشبة المسرح، منها "عزبة بنايوتي، روض الفرج، البريمة، شارع محمد علي، الصعايدة وصلوا، إزاي الصحة".

شارك أبو الفتوح عمارة، في عدد من الأفلام منها مع الفنان العالمي عمر الشريف في فيلم الأراجوز والمواطن مصري، ومع عادل إمام في فيلم رجب على صفيح ساخن واللعب مع الكبار، ومع أحمد زكي في فيلم ناصر 56، وأشهر أدواره مع الفنان فريد شوقي في فيلم قضية عم أحمد، وتجسيده شخصية العامل البسيط فى مستودع "البُمب" الذي ينسي سيجارته مشتعلة ما يؤدى لانفجار المستودع.

كما شارك أبو الفتوح عمارة، بعدد من المسلسلات منها "كلام رجالة، ليالي الحلمية، البخيل وأنا، دموع في عيون وقحة، الأيام، أهالينا".

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